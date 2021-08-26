品牌主、廣告主是否都有意想要切入LINE官方帳號的經營，但卻找不到合適人才進行管理或是操作呢？LINE今(26)日宣布推出全新官方「LINE廣告產品學習認證」計畫，透過行銷人才能取得LINE廣告產品學習認證，為數位行銷相關產業預備人才，進一步推動產業前進與發展。

在台擁有2100萬用戶的LINE，已成為品牌企業在台重要行銷與服務的工具之一，為鼓勵行銷人才運用LINE各式行銷工具持續發揮創意，提升廣告產業數位能力，LINE推出全新官方「LINE廣告產品學習認證」。未來，在完整認證機制下行銷人才能取得LINE廣告產品學習認證，創造數位行銷市場正向循環。

同時，對於創意運用LINE廣告產品的品牌，LINE也宣布2020年度CONVERGE六大獎項品牌得主，這些在台灣深耕市場的品牌分別在創新科技、OMO、內容經營、成效型廣告、會員整合以及全方位運用展現突出創意，更顯示在數位科技上積極轉型與滿足消費者的努力。

LINE公布台灣最新官方帳號數量已達176萬，各類廣告產品也陸續推出滿足品牌與店家宣傳與服務需求。隨著市場逐漸成長，LINE攜手銷售、技術與維運等三大類型夥伴助攻，加上新公布的「LINE廣告產品學習認證」計畫，期望能透過完善的認證機制，鼓勵更多行銷人才認識LINE廣告產品取得學習認證，未來在就業、提升專業給予實質幫助。

LINE認證計畫分成兩種等級的認證，包含「LINE官方帳號專家/LINE成效型廣告專家」與「企業解決方案大師」，兩者都鎖定LINE官方帳號與成效型廣告出題，第一波將推出「LINE官方帳號專家/LINE成效型廣告專家」認證，於即日起開放所有對於LINE行銷有興趣的人都可參與，通過測驗可取得電子證書，而進階的「企業解決方案大師」預計將於Q4上線。

「LINE廣告產品學習認證」計畫。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

除了強化認證機制，LINE每一年從眾多品牌中選出在各領域展現亮眼創新的案例，鼓勵各品牌發揮創意。2020 LINE CONVERGE年度獎項包含六個項目。

2020 LINE CONVERGE年度獎項品牌得主出爐，同時鼓勵各品牌發揮創意。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

其中「全方位運用大賞」由分眾精準與消費者溝通的KFC獲得，KFC靈活運用數據回應顧客需求，並透過Chatbot互動式訂餐深化用戶連結，成效亮眼。「最佳成效型廣告運用獎」則是由勇於嘗試跨產品精準行銷(Cross Targeting)的電商品牌OB嚴選獲得，驗證了成效型廣告採用分眾功能也能創造滿意的有效轉換。「創意內容經營運用獎」得主台灣紅牛在創新應用表現亮眼，以最有梗的行銷話題如在棒球場內玩Beacon猜選手抽兌換券、聯合酒吧蒐集徽章等，引起話題創造討論。

而「最佳創新科技運用獎」得主全家便利商店以群組小店員機器人的方式，實現一鍵加入團購的自動化社群電商，並成功創造大量營收。「最佳OMO行銷獎」由擅長LINE Beacon API 應用的台灣資生堂獲得，資生堂疫情期間透過線上線下聯手出擊，發送優惠訊息吸引顧客靠櫃，並針對消費者屬性分眾傳訊，給予專屬VIP體驗。「最佳創新會員整合運用獎」得主台北富邦商業銀行運用 LINE通知型訊息服務，結合CRM系統一鍵綁定，成功快速引導新用戶完成LINE官方帳號綁定服務。