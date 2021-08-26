三星電子與時尚品牌Thom Browne跨界合作的Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G Thom Browne Edition限量版，即便要價逼近10萬元，今日中午12點起於三星微風南山旗艦體驗館、三星商城開放預購後，還是以5分鐘暴風速度登記額滿，供不應求的熱銷程度展現兩大頂尖品牌跨界合作的超強吸引力。

根據三星公布售價，Galaxy Z Fold3 Thom Browne Edition 限量版售價99888 元；Galaxy Z Flip3 Thom Browne 限量版為65888 元。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，延續先前Galaxy Z Fold2 Thom Browne限量版的好成績，此次雙方三度合作，開放預購後旋風額滿的銷售表現，更顯見台灣消費者對科技與時尚結合的熱愛。限量組合除了摺疊新機更包含最新款Galaxy Watch4、Galaxy Buds2及系列配件，獨樹一格的產品設計及體驗正是Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G Thom Browne Edition限量版成功征服廣大消費者的原因。

參與預購的民眾表示，最喜歡Thom Browne經典的紅、白、藍三色條紋飾邊不敗設計元素，一機在手盡展卓越品味。加上此次摺疊新機的進階功能，如IPX8防水等級以及耐用度大幅提升，在使用上更為安心。而Galaxy Z Fold3首次搭載的螢幕下鏡頭技術與支援S Pen手寫功能，享受極致視覺體驗的同時也兼具高效生產力。

也有民眾表示，如粉餅盒般精巧的Galaxy Z Flip3 5G，封面螢幕可視面積較上代提升四倍，無須展開手機即可進行基本、便捷的操作體驗；獨特的Flex模式更是時下潮男潮女展現風格自拍照的最佳利器。