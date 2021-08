美國聯邦眾議院調查1月國會山莊暴動事件的委員會今天首度向政府機關索取文件,前總統川普最親近幕僚和家人的通聯紀錄也在索取之列。

眾院特別委員會(House of Representatives Select Committee)索取1月6日當天和在那之前白宮通聯紀錄,也向國防部、國土安全部、內政部、司法部、聯邦調查局(FBI)、國家反恐中心(National Counterterrorism Center)與國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)等索取資料。

民主黨籍委員會主席湯普森(Bennie Thompson)給這些部會2週時間,也就是9月9日前必須交出資料,隨著調查持續進行,預料委員會還會提出更多要求。

湯普森給國家檔案局(National Archives and Records Administration)的信函寫道:「我國憲法明定政權和平轉移,此項調查希望評估對政權轉移造成的威脅,從中學得教訓,並對未來保護公眾必要的法律、政策、程序、規定或規範提出建議。」

川普今晚聲明表示,特別委員會的要求是「有黨派色彩的騙局,浪費納稅人的錢」。

1月6日國會正準備開會認證民主黨籍候選人拜登當選總統的程序時,川普支持者大鬧國會山莊,導致認證程序延遲數小時,時任副總統彭斯(Mike Pence)、國會議員、職員和記者被迫倉皇離開。