8月28日統一7-ELEVEN獅下半季主場賽事首周周六賽事，傳統勁旅象獅精彩對戰，除了周日為「Hu`s COMING」胡智為初登板賽事，球隊也特別邀請金曲32台語最佳女歌手曹雅雯蒞臨台南棒球場，擔任開球嘉賓，並賽前現場演唱經典歌曲，帶給現場棒球迷不同的音樂饗宴。

曹雅雯是出身台南仁德，上周榮獲金曲32台語最佳女歌手，且專輯《自本》也奪下最佳台語專輯，讓身為長期經營台南統一獅與有榮焉，周六賽事也是曹雅雯首度來到台南棒球場，賽前將特別準備「台南人」及「癮頭」兩首好聽歌曲，一起來感受金曲美妙聲音的魅力。

曹雅雯表示：「這是第一次當職棒開球嘉賓，感覺很有趣、很新鮮，很期待這一次活動。最近，因為疫情影響，出席活動都改成線上唱歌演出，真的好久沒在戶外演唱，很高興這次能能受到邀請在棒球場賽前表演，真的很感謝獅隊邀約，讓我參與一次特別的演出。」