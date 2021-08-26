東京帕運在台灣時間8月24日正式展開，這次中華隊共派出10位選手參賽，分別是桌球盧碧春、程銘志、田曉雯與林姿妤，田徑選手楊川輝與劉雅婷、健力選手林亞璇、柔道選手李凱琳、羽球選手方振宇及游泳選手陳亮達，本次賽事一樣不開放觀眾進場。

Ibrahim Hamadtou shows some real table tennis talent.



The Egyptian plays without arms and holds the bat in his mouth. He fires winning return shots with real power too. @ittfworld pic.twitter.com/kKmoYLFv7i — Paralympic Games (@Paralympics) November 5 2020

而這次帕運場上也有不少值得關注的焦點，今天帶大家來到桌球場上，埃及選手哈馬度(Ibrahim Hamadtou)的身手保證讓你嘆為觀止。哈馬度在10歲時因意外失去雙手，從那時常遭到周遭同齡小孩嘲笑，但他並不灰心，反而用他自己的方式打球，贏得掌聲。

因為沒有雙手，哈馬度比賽時用嘴巴咬著拍子擊球，發球拋球時則是用腳，這不要說是他了，對一般四肢健全的人都很困難，但他卻用這樣的方式在桌球場上闖出一片天，也帶來許多精彩好球。他說：「我練了近1年，才習慣用嘴咬住球拍和發球。之後練習量多，技術也越來越好。」

而他奇特的打球方式也引起網友關注，他說：「很開心自己能在網上成名，這有助很多人擺脫孤立處境，為殘疾人士帶來希望，我想跟所有身障運動員說，人生中沒有什麼是不可能的。」相信許多因為身體障礙失去對運動熱情的人，都能因此受到大大鼓舞。

2016年他首次登上世界舞台，代表埃及參加里約帕運，以第11名作收，無緣奪牌，這次再戰東京帕運，他目標贏得渴望已久的獎牌，他說：「期望能維持好狀態，突破上屆成績，並且奪牌。」另外哈馬度也是本屆男單TT6級唯一非洲選手，更曾當選年度最佳阿拉伯運動員。