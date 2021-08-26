市長盧秀燕感謝立委協助爭取中央經費、市議員協助爭取建設及地方民代里長支持。（陳世宗攝）

台中市南屯區黎明公園籃球場興建至今41年，多樣設施老舊且有安全疑慮。經立法院副院長蔡其昌向中央爭取經費120萬元，加上市府自籌款80萬元共200萬元，改善籃球場地坪更換球架等26日竣工啟用；市長盧秀燕強調，台中推廣「酷運動、酷城市」，藉由完善運動設施持續培育運動人才。

盧秀燕指出，南屯黎明公園籃球場是社區民眾綜合活動廣場，舉辦當地多類型活動，自民國69年興建至今，存在地面坑洞龜裂、積水及籃球架老舊及無安全圍網等問題，市府籌編預算整建，感謝立委協助爭取中央經費、市議員協助爭取建設及地方民代里長的支持，建設局一併改善燈光照明感謝各界協助。

「重視基層體育，才有奧運金牌」。立法院副院長蔡其昌說，工程由張廖萬堅與他共同爭取中央預算解決地方問題。感謝地方議員與里長一起努力，這是中央、地方攜手合作的成果，這二座籃球場在黎明公園裡面範圍涉及3個里，預算雖然不高，但使用效益非常大。

立委張廖萬堅指出，黎明公園籃球場是附近居民運動休憩的場所，但球場老舊地面龜裂隆起經常發生跌倒受傷，經過與張耀中、何文海議員積極向市府爭取，並經過他與蔡其昌向體育署爭取，經中央地方協調規畫合作後，終於在今天啟用相信可帶來附近居民運動風氣。