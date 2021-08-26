IC缺料問題惡化衝擊車用等終端生產，光寶科(2301)營運高峰亦隨之遞延，光寶科總經理邱森彬表示，由於IC缺料愈來愈嚴重，第3季營收成長幅度可能比預期小，但毛利率會比第2季好，由於訂單遞延，且農曆年提前備料，今年營運高峰可望落在第4季，下半年業績可望優於上半年。

光寶科今天舉行股東會，邱森彬會後接受記者採訪，談及電子產業供應鏈狀況，邱森彬直言，目前IC缺料問題愈來愈嚴重，已成為下半年營運最大的變數，下半年傾向保守一點。

邱森彬表示，原本希望缺料影響能控制在5%，東南亞疫情再起讓IC缺料愈來愈嚴重，造成車廠客戶停工，NB及網通也有缺料問題，由於缺料幾乎是全面性的，影響我們客戶拉貨，連帶對第3季營運造成衝擊，雖然第3季營收仍會較第2季成長，毛利率也會比第2季好，但我們不敢樂觀，成長幅度可能比預期小。

第3季IC缺料導致訂單遞延，也改變往年第3季為營運高峰趨勢，邱森彬表示，由於訂單遞延，且明年農曆年在2月初，農曆年前提前備料，今年營運高峰可望落在第4季。

就終端需求來看，邱森彬表示，光電產品B/B值雖然較上半年下降，但還是高，光電半導體需求也不錯，應用在鍵盤背光的Mini LED也隨著NB及電競持續成長；雲端新產品已開始量產，成果可望於下半年顯現，客戶端缺料看起來還好，今年雲端相關年成長可望超過兩位數。

儘管越南疫情嚴重，光寶科越南廠因位於北越，目前正常運作，公司也在規劃二期擴產，預計2022年開工，2023年投產，目前越南廠區以生產消費性產品及網通產品為主，二期廠區完成後，在大陸生產的路由器及Switch將移往越南廠，以降低生產成本。

在泰國廠區及印度廠部分，泰國廠6月及7月因部分員工隔離缺工，造成光電產品生產略受影響，目前已恢復正常，以生產手機充電器為主的印度廠現在生產也未受疫情太多影響。

由於雲端運算、物聯網、光電、汽車電子、筆電及遊戲機等產品與應用需求穩定成長，光寶科上半年合併毛利率與營業淨利率分別為18.8%和7.6%，年增1.5個百分點和1.6個百分點，營業毛利與營業淨利分別達147.1億元與59.1億元，分別年增15%與34%，稅後盈餘為83億元，每股盈餘達3.57元，年增65%，獲利率與每股淨利皆創下歷年同期新高。

光寶科7月合併營收為137.07億元，年增4.5%，累計前7月合併營收為921.02億元，年增5.31%。

邱森彬表示，公司不再只追求營收成長，而是聚焦毛利率及獲利的提升，由於缺料，公司生產以利潤最好的產品優先，如果缺料不嚴重，產能也會達到最大效率，下半年營收及獲利會比上半年好。