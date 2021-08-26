根據最新官方統計，韓國單日因新冠病毒而死亡的人數高達20位，創2021年迄今每日最多，因自7月開始，新冠重症病例數較過去已增逾至少2倍。不過，韓國目前疫歿死亡率仍低於1%，且醫療能量還是在正常範圍內。

韓國這波最新疫情大概是從7月7日開始，當時重症病患為155位，但目前已超過2.5倍飆升至425位。當地政府表示，全韓國共有833張重症病床，現在還有250張可用。

26日，18至49歲韓國民眾開始施打新冠疫苗，韓國政府希望9月之前，打過一劑疫苗接種率可達7成。同時，完全接種率有5成。

因為供貨短缺與運輸延誤，韓國從2月開始注射疫苗以來，整個過程並不是一路順暢。期間，甚至傳出韓國政府派員，直接跑去美國藥廠要疫苗的消息。在中央積極接種政策下，5200萬韓國民眾中，有近53%至少已打過一劑，26%是完全接種。

韓國政府表示，現在18到49歲這一梯約1500萬人中，不到7成有預約施打。26日，韓國新冠染疫者有1,882位，累計總數達24.3萬餘人。至於疫歿者總數，也有2,257人。