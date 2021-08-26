人民幣26日上午貶值，離岸人民幣兌美元中午前一度貶破6.48關口，在岸人民幣兌美元一度至6.4837。午後人民幣略有調整小幅反彈，現離岸價在報6.4788，在岸價報6.4812。

人民幣兌美元中間價26日小幅調貶2點，報6.4730。前一交易日人民幣中間價報6.4728。在岸人民幣官方收盤價報6.4742，夜盤收盤價報6.4759。

小米早盤重跌近5％ 創8月最大跌幅
陸股早盤低迷上證跌0.5％ 白酒股集體大跌
#人民幣 #貶值 #午後 #兌美元 #在岸人民幣