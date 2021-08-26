人民幣26日上午貶值突破6.48 午後小幅回升 13:592021/08/26 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣26日上午貶值，離岸人民幣兌美元中午前一度貶破6.48關口，在岸人民幣兌美元一度至6.4837。午後人民幣略有調整小幅反彈，現離岸價在報6.4788，在岸價報6.4812。 人民幣兌美元中間價26日小幅調貶2點，報6.4730。前一交易日人民幣中間價報6.4728。在岸人民幣官方收盤價報6.4742，夜盤收盤價報6.4759。 小米早盤重跌近5％ 創8月最大跌幅 陸股早盤低迷上證跌0.5％ 白酒股集體大跌 #人民幣 #貶值 #午後 #兌美元 #在岸人民幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IMF最年輕副總裁 李波履新 04:102021/08/26 產業財經 午後大雷雨炸高屏 8縣市大雨特報 15:382021/08/26 生活 銀行存款7年不增反歸零 男翻存摺見4小字超困惑 13:532021/08/26 搜奇 航運翻船＋台積獨木難撐 台股翻黑 10:512021/08/26 財經 《集中市場》月線保不住 三大法人賣超161.31億元 15:252021/08/26 財經 《科技》手機出貨大增 小米Q2總收入、淨利潤創新高 09:112021/08/26 財經 浦東機場染疫 空運費率飆漲 04:102021/08/26 財經要聞 奈雪的茶首次財報虧轉盈 股價飆漲逾1成 10:512021/08/26 財經 北大學霸弒母案宣判：吳謝宇數罪並罰 決定執行死刑 11:302021/08/26 兩岸 廖宥鈞心繫戲劇 演渣男甘願被飆罵 04:102021/08/26 娛樂新聞 馬戲團死獅流入菜市場 網一看傻了：膽子夠大 15:332021/08/26 搜奇 財經熱門新聞 他All in航運2個月慘賠150萬 老手警告：被這2種害死 - 財經 台積電漲價成受害者？晶片一哥聯發科重傷 - 財經 - 工商 下月縮減QE 小心再殺一波！別管凱基哥 神秘大戶股票快跟上 - 財經 林全曝去年購買BNT「內幕」 賣方很傻眼 - 財經 BDI飆上11年新高 百年航商鐵口直斷：航運大勢已定 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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