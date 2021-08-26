台股加權指數今天走勢震盪，台積電扮演穩盤要角，終場上漲9元，加權指數以17066.96點作收，上漲21.1點。

加權指數今天開高走低震盪，早盤一度大漲155點，盤中一度失守17000點關卡。終場17000點關卡失而復得，上漲21.1點，以17066.96點作收，成交量新台幣3724.67億元。

觀察晶圓雙雄股價，在漲價題材激勵下，台積電終場收漲9元，收594元；聯電上漲1.2元，收61.2元。

貨櫃三雄漲跌互見，市場傳出陽明獨家拿下台積電美國海運大單，陽明收紅，上漲1.5元，收140元；萬海、長榮下挫超過1%。

越南將限制鋼鐵等原物料出口，以滿足越南國內需求為主；中鋼上漲0.35元、收36.35元，燁輝、燁興、彰源、中鋼構等7檔鋼鐵股以漲停價作收。

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，台股早盤開高，一度翻黑失守17000點關卡，在台積電撐盤下，台股終場翻紅，預估指數短線將在半年線震盪，並以此為多空依據，後續成交量能必須放大，指數才有機會繼續上攻。

他指出，台積電調漲代工價，有助未來台積電營收成長，同時也需留意IC設計毛利恐遭壓縮。依目前盤勢來看，投資人可聚焦散裝航運、晶圓代工、封測族群，此外，蘋果9月將會舉行一系列產品發表會，可關注蘋果概念股。（編輯：張均懋）1100826