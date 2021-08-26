為摺疊機上市預作暖身，台灣三星順勢推出「星機免費試用」及「Samsung Care＋線上擴大服務」兩項計畫，開啟「服務」新戰局，透過免費試用計畫，消費者不但能於Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G摺疊手機上市前搶先試用，更可體驗智慧手錶及真無線藍牙耳機完整生態圈，希望能再度衝高高階機款滲透率。

三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，過去在Note20系列推出免費體驗計畫的試行，約有60％為三星既有使用者，另外40％為其他品牌使用者，顧客回饋滿意度高達90％，平均有20％的轉購率，若消費者反應正向，會持續進行此計畫，未來也將視消費者回饋考慮其他機種的試用計畫。

陳啟蒙樂觀看待，透過價格門檻降、行銷資源投入，加上電信補貼，Galaxy Z Flip3將在銷售滿一個月後打入熱銷前十大，原本預估Flip3與Fold3預購比例約為8：2，預估昨天公布售價後，台灣首月銷售比例可達6：4，至年底預估比例約為7：3。

因為疫情的影響，三星也強化線上通路佈局，除了優化三星商城介面使得使用上更能直覺操作，也開始佈局線上訂購、超商取貨的方式，也強化與三大電商的合作，這次與統一集團合作，增加觸及消費者的方式，希望帶動三星線上銷售的成長，期待到年底有15％銷售來自線上通路，明年再提升至20％。

陳啟蒙認為，S21相較於S10銷售成長1.1倍，在疫情的影響下，整體表現不錯，主要歸功持續不斷的促銷活動以及電信業者支持。觀察目前8月手機市場熱度，較7月有10％的成長，迎接下半年各個促銷檔期，看好下半年的銷售會比上半年好。