行政院農業委員會、畜牧處26日到新竹縣，與縣府、新竹縣養豬協會開會，將於近日禁止廚餘養豬。（莊旻靜攝）

非洲豬瘟影響台灣畜牧產業，行政院農業委員會副主委黃金城、畜牧處副處長江文全26日至新竹縣，與縣府、新竹縣養豬協會舉辦「非洲豬瘟廚餘養豬管制說明會」，將於近日禁止養豬戶以廚餘養豬，也會加強稽查，有違者將依動物傳染病防治條例處5萬元以上的罰鍰。

新竹縣共有277處養豬場，其中有184家為養豬數量200頭以內的小型養豬場，277場中，為了降低生產成本，也有100間合法申請以廚餘養豬。不過因應非洲豬瘟，中央計畫禁用廚餘養豬，即使經過蒸煮也不能使用，須改以飼料餵養，提高養豬戶生產成本，黃金城也說，飼料成本補貼的部分，農委會也在研議相關方案。

非洲豬瘟病毒潛伏期約28天，農委會擬於禁止養豬戶以廚餘養豬1個月，不過新竹縣養豬協會理事長陳進裕認為，政府應有長遠計畫，希望農委會能補助新竹縣政府興建統一廚餘蒸煮中心，提供小型養豬戶使用。

黃金成表示，未來1個月是非洲豬瘟的關鍵期，請使用廚餘餵養豬隻者，暫停使用廚餘，期望確保本土豬之安全無虞。新竹縣政府農業處指出，新竹縣22日開始展開非洲豬瘟的因應措施，也將警方查扣的可疑肉製品，送交家畜疾病防治所完成送驗，2件為陰性。新竹縣環保局、農業處、家處所也稽查縣內養豬場，未來對於未依規定用飼料養豬者，會依法開罰。