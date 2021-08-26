要成為電視台主播，除了流利口條和穩重台風，出眾外型也是加分條件。女主播許貴雅昨（25日）體檢抽血，在臉書分享聽到護理師爆料有名女主播沒化妝完全認不得，勾起綠委王定宇的好奇心，反被網友開玩笑。

許貴雅透露抽血的醫護人員很細心，仔細觀察她兩手的血管，找到最有把握的右手，又幫忙把針管換細一點，下針前還提醒她要深呼吸，許貴雅感恩的回：「謝謝你，我不怕打針，來吧」過程中，她一邊抽血一邊跟醫護聊天，發現對方似乎對主播們很感興趣，被他問：「你是主持人吼，我看眼睛就認出來了」許貴雅笑虧：「你不是看名字認出來的嗎......少來這一套。」結果這名醫護跟她說，「昨天我有抽到一個年輕的，個小小的，姓張的女主播，還有李文儀…她的氣質很好。」接著大爆料：「有個女主播沒化妝，我完全認不出來……」。

到底哪個女主播素顏落差那麼大？王定宇被好奇心驅使，忍不住留言追問許貴雅：「誰？認不出的那個？」惹來網友虧「這裡好八卦」，還有人暗酸王定宇，留言：「委員，你身材很好認的。」事實上，不只王定宇想知道這名女主播的真實身份，其他網友也在留言處揣測，目前張齡予、張珈瑄、黃倩萍等人都被點名，希望許貴雅能講出正確答案。