日本自民黨總裁選舉管理委員會26日宣布，決定於下月17日發布選舉日程公告，並在下月29日舉行投票。自民黨前政調會長岸田文雄同日宣布，正式參選黨總裁，再度挑戰首相菅義偉。據共同社25日報導，骨幹及年輕議員對下屆眾院選舉感到擔憂，希望透過更換首相打開局面的呼聲在各派系擴大。

菅義偉的自民黨總裁任期將於下月底屆滿，黨總裁選舉管理委員會26日早上開會，就選舉日程達成協議。今次選舉將包括該黨國會議員一人一票投下的383張國會議員票，以及根據全國黨員及黨友投票再分配的383張黨員票，共766張。

72歲的菅義偉已表明會爭取連任，而64歲的岸田文雄亦宣布參選，是繼他去年敗給菅義偉後的第二次。曾任外相、防相等要職的岸田周三在國會辦公室與其派系幹部磋商，並派員造訪前首相安倍晉三爭取支持，但安倍已表明支持菅義偉連任。另外，前總務大臣高市早苗及該黨的政務調查會長下村博文亦有意競逐。

菅義偉已開始考慮如果在多名候選人參加的總裁選舉中再次當選，則在投計票後的10月上旬解散眾院。他25日與幹事長二階俊博在黨總部會談後，在官邸舉行了新冠感染症對策總部會議。

據共同社25日報導，圍繞自民黨總裁選舉，二階俊博率領的二階派表明支持菅義偉再次當選。與此相對，以對下屆眾院選舉感到擔憂的骨幹及年輕議員為主，希望透過更換首相打開局面的呼聲在各派系擴大。

舉起「倒菅」大旗的主要是選舉基礎較弱的議員。在安倍出身派系細田派，政調會長下村博文有意出馬，稱「被年輕議員推舉」。該派年輕議員24日敦促前政調會長岸田文雄參選，稱「不展示新的自民黨，事態會變得糟糕」。曾任該黨三大領導職位的人預言稱，「細田派將分裂」。

某派系高層露出放棄的表情稱：「圍繞首相的新冠對策，選民不滿高漲。聽取民眾意見的年輕黨員的聲音不斷增強。」鑑於在菅義偉地盤的橫濱市長選舉中敗北，許多人悲觀地認為「這樣下去無法迎接選戰」，其他的幹部也感到束手無策，稱「已無法壓制（黨內輿論）」。