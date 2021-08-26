9月1日將開學，新北市審計處報告指出，新北市教育局去年兒童遊戲場安全稽查率僅7.23％，比例偏低，採購契約也欠周延，未規範廠商於保固期間主動進行檢查，對此，教育局解釋因疫情關係才會減少入校稽查頻率，將督促學校要求廠商保固期內進行檢查。而基於疫情考量，校園兒童遊戲場目前仍不開放。

教育局表示，現行教育部防疫管理指引，雖未限制兒童遊戲場開放，但新北基於開學從嚴概念，加上遊具屬多人共用器材，學校及幼兒園於開學後2週內暫不開放遊具使用，並視疫情狀況滾動式修正。

審計處報告指出，新北市有235所公立小學及幼兒園，各校應負責校園兒童遊戲場的管理維護作業，教育局負責執行稽查，但去年教育局僅稽查17所學校，稽查率僅7.23％，有待提升。

教育局回應，現行遊戲場管理規範並無規定稽查數量，由中央授權地方政府自行規劃稽查期程，因受新冠肺炎疫情影響，新北為保護學校學童健康安全，減少校外人士入校洽公，自去年起減少入校稽查頻率，後續將視疫情發展狀況，進行兒童遊戲場稽查，以提升稽查比例，學校也會持續自主檢核校內遊具的安全性；教育局會定期召開兒童遊戲場列管會議，精進學校對附屬兒童遊戲場的管理。

此外，各校遊戲場設施採購契約，未規範廠商主動檢查遊戲場設施，教育局也被檢討未積極督促學校採因應措施，以至於無法落實廠商檢查義務，教育局表示，已函請各校依據教育部國教署去年12月訂定的學校兒童遊戲場契約範本，其中訂有機關得於保固期間及期滿前，通知廠商派員會同勘查保固，後續會加強督促學校於保固期間內，要求廠商履行保固責任。