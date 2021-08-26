台北市捷運站周邊機車格收費範圍持續擴大，讓機車族大喊吃不消，交通局為此再推機車轉乘捷運優惠，只要使用悠遊付APP繳路邊機車格費用，且同日使用「嗶乘車」功能搭乘捷運者，每筆停車費可享5元回饋，新政將於9月1日上路，路外停車場則預計於年底納入。

柯市府向來強調使用者付費，北市因此自2019年起施行4階段機車收費政策，首先納入全市16個商圈，接著是市中心捷運站周邊，淡水信義線、板南線已於年初納入，松山新店線、文湖線及新蘆線則於本月底跟上，下階段則是市中心主要道路，力拼全市22萬個機車格全面收費。

但這項政策也讓不少騎士跳腳，怒批市府搶錢，北市停車管理處為此祭出3項優惠，包括400元機車月票、全市每日1張單及電動機車免費等。

考量有4％民眾固定騎乘機車轉捷運，北市決定再推「機車轉捷運」優惠，只要使用悠遊付繳納路邊機車格費用，且當日使用嗶乘車搭乘捷運者，每筆可享5元回饋，新政將於9月1日全面上路。至於公車站是否納入？停管處則說，因公車站點太多又過於密集，暫不列入優惠範圍。

不過，並非所有人都適用上述優惠，由於悠遊付「嗶乘車」功能所有限制，只有具NFC功能、系統版本6.0以上的Android手機才能用，Apple iOS手機則被排除在外，暫時無法享受轉乘優惠，但停管處承諾會努力優化系統，讓所有用戶皆可使用。

停管處說，符合回饋資格的民眾，省下來的錢將於次月統計，並統一儲值至悠遊付帳戶，民眾無需額外申請。目前回饋範圍僅設定在路邊機車格，部分戶外平面停車場則會於年底納入，只要民眾使用悠遊卡繳停車費，再用悠遊卡轉乘捷運，同樣也能享有每筆5元的轉乘優惠。