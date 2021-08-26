《商情》連兩日上揚後 周四美國玉米電子盤小幅走低 14:172021/08/26 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連續兩日上揚後，周四美國玉米電子盤小幅走低，因美國主要種植區的降雨緩解了對全球供應緊張的擔憂；而美國農業部周一報告顯示，作物狀況每周下降，因為預計中西部作物帶的中心將出現酷熱天氣，分析師表示，未來六個月阿根廷的乾旱預計將減少該國玉米和大豆作物的產量。 截至今(8/26)日台北時間下午1點50分，最活躍的玉米期貨下跌0.5%，報549美分，大豆期價跌4.25%，報1328.5美分，小麥期價漲0.34%，報728美分。(商品行情網) 《商情》買盤觀望 黃金亞洲電子盤小幅上揚 台積電連4噴飆上600元 台股漲逾百點 收復月線 #全球 #上揚 #美國玉米 #電子盤 #作物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》原油亞洲電子盤回跌 10:532021/08/26 財經 百思買為年終銷售 備足庫存 04:102021/08/26 全球財經 《商情》需求看好 金屬鋰價連翻上揚 11:272021/08/26 財經 《商情》作物成長不佳 玉米期價連二揚 10:532021/08/26 財經 《韓股》升息衝擊 連3紅KOSPI變黑 16:502021/08/26 財經 浦東機場染疫 空運費率飆漲 04:102021/08/26 財經要聞 《盤後解析》台積有guts 萬七挺住 14:172021/08/26 財經 《美股掃瞄》燃油需求強勁 國際油價連3漲 09:452021/08/26 財經 《集中市場》月線保不住 三大法人賣超161.31億元 15:252021/08/26 財經 台積電跳空大漲 台股早盤一度重新站回月線 09:292021/08/26 財經 政府捐購疫苗均來自美日 吳玉山：台向美國一面倒 11:502021/08/26 生活 財經熱門新聞 他All in航運2個月慘賠150萬 老手警告：被這2種害死 - 財經 台積電漲價成受害者？晶片一哥聯發科重傷 - 財經 - 工商 下月縮減QE 小心再殺一波！別管凱基哥 神秘大戶股票快跟上 - 財經 林全曝去年購買BNT「內幕」 賣方很傻眼 - 財經 BDI飆上11年新高 百年航商鐵口直斷：航運大勢已定 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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