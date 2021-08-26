連續兩日上揚後，周四美國玉米電子盤小幅走低，因美國主要種植區的降雨緩解了對全球供應緊張的擔憂；而美國農業部周一報告顯示，作物狀況每周下降，因為預計中西部作物帶的中心將出現酷熱天氣，分析師表示，未來六個月阿根廷的乾旱預計將減少該國玉米和大豆作物的產量。

截至今(8/26)日台北時間下午1點50分，最活躍的玉米期貨下跌0.5%，報549美分，大豆期價跌4.25%，報1328.5美分，小麥期價漲0.34%，報728美分。(商品行情網)