櫻花(9911)今日舉行股東會，董事長張永杰表示，這兩年全球經濟雖受到新冠肺炎疫情衝擊，但集團仍對未來充滿信心，也已訂定「2025百億櫻花」的階段目標，在新事業的布局上，將鎖定新產品、新事業及新市場三個方向進行，希望未來營收、獲利將持續穩定成長。

張永杰表示，在新事業的布局上，櫻花鎖定三個方向進行，包含「新產品」、「新事業」及「新市場」。新產品發展方面，以水產品為主要的新產品策略。2020年啟動後，除持續推出新品外，亦持續於通路布點淨水專櫃，並預計在今年完成布點300家，未來有望逐年提升市占率及營收獲利貢獻。

在新事業發展方面，張永杰說，櫻花鎖定「居家裝修」作為事業衍伸的起點，2020年「櫻花家居」正式啟動營運，除瞄準一年上千億的裝修市場外，對櫻花集團而言，是將整體產品及服務領域，從浴室、廚房擴展到全屋空間，達到滿足居家生活的願景方向。

另外，新市場發展方面，張永杰指出，今年已完成越南事業的投資，未來將以櫻花擅長的專業知識體系，從「品牌」、「產品」、「通路」及「服務」 四大面向，進入東協市場，除看好越南整體未來發展，亦逐步將櫻花集團將發展為國際市場品牌。

櫻花在2020年時啟動三大長期發展策略，以三大面向「現有事業的穩定成長」、「新事業的未來布局」及「永續發展核心建構」做為櫻花集團未來發展主要核心內容。櫻花廚衛電事業在雙品牌的策略操作下，2020年營收達42.5億，整體廚房事業體在連鎖生活館通路著手進行四代店的升級計畫下，2020年營收達到16.5億，兩個事業體都創下了銷售歷史新高紀錄。