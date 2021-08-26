央行年會即將登場，美股再寫新高，韓股無預警升息，也使得台股今在亞股中相對強勢，今全場聚焦台積電漲價，在台積電開高帶動一度越過600大關下，台股指數一度大漲155.56點，最高觸17201.42點，在隨即在賣壓調節下，指數開高遇到反壓，重新回到「萬七」關卡附近來回測試，高低震盪幅度達200點之多，終場台股收漲21點、報在17066.96點、成交量為3724.66億元。

今電子股全場圍繞台積電漲價議題，台積電(2330)傳出擬在明年針對產品漲價1~2成，台積電今開高震盪，早盤跳回600元大關、最高達603元，收復月線，終場收漲逾1.5%，報在594元，聯電(2303)同樣受到晶圓漲價題材激勵，股價上漲逾2%。面板股友達(2409)、群創(3481)以及彩晶(6116)持續受到電視面板報價下跌，族群弱勢震盪，均在平盤附近遊走。

台積電調漲代工價格，IC設計首當其衝，指標股聯發科(2454)開低震盪，收跌約2.5%，群聯(8299)下挫逾3%，祥碩(5269)今除息首日更是弱勢貼息、重挫逾5%，世芯-KY(3661)也下跌逾5%。反倒力旺(3529)，因為台積電長期嵌入式IP供應商，故獲點名將為最大受益者，力旺今攻高漲停、站上1460元，而與聯電有緊密合作關係的智原(3035)也同步攻上漲停。

美國基礎建設案9月表決，帶動鋼鐵股今風光演出，中鋼(2022)旗下中鋼構(2013)及燁興(2007)、彰源(2030)、威致(2028)、志聯(2024)、新鋼(2032)全數收鎖在漲停，中鴻(2014)也一度漲停完成填息，類股指數大漲2.4%。

航運股今表現震盪，成交比重回到3成之下，貨櫃三雄中陽明(2609)，在尾盤傳獨吞下台積電美國海運大單，帶動股價黑翻紅、拉高逾2%，長榮(2603)、萬海(2615)也同受激勵，回到平盤附近。散裝痕運部分，今跌多漲少，四維航(5608)上揚逾1.5%，中航(2612)也因有轉投資陽明，股價大漲3%。

分析師表示，儘管有台積電調漲代工費帶動台股持續反彈，不過，考量台股中期技術線型已轉為空頭排列，月線及季線持續下彎，且目前指數即將來到上檔月線壓力區17118點附近，加上科技產業景氣第四季雜音頻傳、報價概念股價格鬆動，且台股籌碼面仍然紊亂，月底MSCI季度調整調降台灣權重，指數短線僅以跌深反彈視之。另外，台股目前量能仍稍有不足，且上面尚有季線及月線反壓，若接下來的量能能夠順勢突破月、季均量，則可震盪再往上攻，假設後續成交量能不增，則需提防重現8月初那波反彈無量後之反轉情形再現。