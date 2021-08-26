立委林奕華今日召開「公益有愛 避免受害」記者會，與公益團體聯合呼籲捐款人留意詐騙訊息勿上當。（立委林奕華提供）

國民黨立委林奕華、民進黨立委邱泰源偕多個社福團體舉行記者會踢爆，近期公益網站被駭竊取捐款人個資，以解除分期付款名義進行詐騙，今年7月發生超過百起公益團體愛心捐款人遭詐騙的案件，金額逾2500萬元。

林奕華指出，因為新冠疫情，愛心團體的捐款銳減，詐騙事件也打擊民眾繼續捐款意願，針對這個事件165平台統計公益詐騙共有243件，其中涉及金錢有73件，金額總計高達2500萬元以上。

林奕華要求，警政調查系統加速詐騙偵查，別讓人民對公權力失去信心，也希望幫助公益團體把愛找回來，全民要小心詐騙犯罪，大家繼續支持公益團體幫助社會弱勢。

瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福表示，從7月開始，陸續有捐款人接到詐騙電話，以工作人員公益捐款操作錯誤名目聯繫捐款人詐領愛心捐款，主要以信用卡捐款人為主，有些受害者沒有接到任何電話，但因個資、財資已經外洩，犯罪集團直接線上盜刷信用卡。

中華民國兒童癌症基金會董事長林東燦痛心表示，這個詐騙事件騙的是癌症兒童的救命錢，其中負責管理資訊安全管理的系統公司應負起責任；執行長王主科說，已有許多捐款人聯繫協會停止捐款，還有許多兒童心臟病患者，在等待基金會援助他們接受所需治療。

警政署刑事警察局預防科陳瑞基科長表示，目前本案針對負責網路管理的系統商，和詐騙發生後的跨境電信、人頭帳戶等資訊都有積極掌握，部分希求海外調查會透過外交部協助偵查，一定會將本案以最大力量、最短時間進行查緝。