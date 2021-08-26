資深媒體人黃暐瀚今日爆料，永齡基金會前陣子遠赴歐洲催貨有成，首批195萬劑BNT疫苗預計8月31日上飛機，9月1日抵台，且外盒包裝上會有復必泰字樣，瓶身則有「新型冠狀病毒mRNA」簡體字。衛福部長陳時中今天證實，疫苗上確實會有復必泰字樣以及簡體字，但到貨時間目前未定。

陳時中今天間接證實BNT疫苗即將抵台，有關BNT疫苗的相關報導，並沒有跟事實相去很遠，只是到貨日期到現在都還沒有確定，到貨後會先以學生接種為第一優先，傾向直接到校園施打，剩餘的會依照年齡層，遵循一到十類的順序分配，至於預約登記時間則是擇期再開放。

陳時中表示，這批BNT疫苗原先是大陸上海復星所訂的貨，總劑量約三百萬劑，不過大陸尚未核准BNT使用，造成這批疫苗現貨被各界爭取，最後是民間與政府一起努力合作爭取來一部分的貨，「我還是想說，這就是民間團體非常熱心，包含郭董、台積電、慈濟也好，都是用自己的影響力來積極促成，而政府在接到這樣的消息三小時後就決定。」

而這次永齡基金會前往歐洲催貨，確實曾告知政府有貨，但包裝字樣不符合我國要求，對此陳時中指出，政府在三小時內就決定拉貨，「畢竟內容物是最要緊的，他安全有效才是我們最關心的。」

對於藍委費鴻泰質疑，過去早就有一批BNT疫苗可爭取，最後卻因蔡政府介意復必泰標籤而被新加坡攔胡，陳時中也解釋，我國在與BNT簽約採購時確實有要求特別的包裝，有說希望出現的字樣為何，但當時新加坡取得BNT貨源時，我國尚未與BNT簽約，根本還不具備拿到貨的條件，「但政府從來都沒有放棄任何可能性爭取到合格疫苗到來，也沒有因為這樣的要求，影響我國加速取得疫苗的決心。」

至於另一位資深媒體人周玉蔻爆料的八月底還會有一百萬劑AZ、莫德納進口，陳時中今天也未否認，並指出這段時間都會有一些疫苗到貨，「各個廠牌可能都會有。」