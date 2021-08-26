國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉，被控涉嫌利用營區統包工程採購案，向得標的中華工程公司索賄4500萬元，得手2600萬元。去年9月因罪證不足獲不起訴，但檢調近日另案偵辦中華工程涉嫌違反證交法案，意外查出他的涉貪新事證，經重啟偵辦後遭到羈押，張還表示已將2600賄款燒了，新北地院今天偵結，將張起訴。

蔡英文總統2017年力推「興安專案」，斥資數百億元改建全台老舊營舍並換發裝備，其中位在台北市公館的空軍作戰指揮部「福興營區」新建工程，委託軍備局發包，同年由中華工程以30億得標。

時任軍備局工程營產處處長的張大偉，負責職掌主管國防工程、國防設施、經管不動產規畫、構建、督導及管理事項等權責，經手福興營區新建工程業務。

檢調接獲檢舉發現，張大偉涉嫌與中華工程合作，在發包前影響內部評選委員決議，以提高建物每坪造價方式，讓業者得標獲利，再向中華工程索賄4500萬。

新北檢去年指揮新北市調處偵辦，張到案後否認犯行，由於只有擔任白手套的董姓業者片面證詞，難證明標案評委受張的影響，加上並未查獲不法金流，去年9月檢察官以罪證不足為由，將張大偉等6人處分不起訴。

不過，檢調持續追查中華工程弊案，發現中華工程沈姓前負責人涉嫌勾結廠商，浮報興安專案工程費，虛增款項都流入沈的口袋，今年3月約談沈男、中華工程張姓經理等人到案，檢方最後依涉嫌違反證券交易法、商業會計法等罪，聲押沈、張；兩人分別遭法院裁准羈押、交保。

檢調重新比對相關證詞，勾稽工程款項帳務金額後，意外查出張大偉涉案的新證據，新北地檢署13日指揮新北市調處展開搜索，另向軍備局調取採購案相關卷證，再度以涉貪被告身分約談張大偉，並帶回張的親友釐清案情後獲得重大突破遭羈押，今日遭到新北地檢署起訴。