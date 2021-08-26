行政院今日公布振興五倍券規劃方向，各部會加碼方案也跟著出爐，交通部長王國材表示，將爭取20億元預算，發行1000元的數位國旅券120萬份，而8億元會提供給旅行社作為激勵金，業者能推出優質產品吸引到更多團體或自由行旅客，就能拿到激勵金，起到由上而下的拉抬作用。

王國材指出，希望作為上游的旅行社，規劃產品時能顧及到下游的遊覽車、食宿等業者，行程要求須過夜，對產業才有幫助。

王國材說，交通部爭取20億元預算，12億元用來發行120萬份1000元國旅券，另外8億元規劃為激勵金，如果旅行社能按照各部會想促銷的旅程來規劃，並吸引到一定人數，會有獎勵。

業者除了要出團15團以上，交通部也希望能有機加酒的自由行，透過優質旅程，讓更多民眾加入國旅。

已有民宿業者擔憂，若國旅券只能透過旅行社來使用，那規模較小的餐廳、旅館、民宿等，很可能在這波機會中被忽略。王國材強調，觀光局還在規劃相關細節，既然有激勵金，那就會要求旅行社多照顧到每個旅館及民宿，只要找到好的景點，國境開放後，這些地方就有潛力變成外國人來玩的點。

王指出，國旅券使用期限、激勵金怎麼發、業者如何核銷等問題，觀光局還在規劃中，等定案後會盡速對外界公布。