先前一度傳出跟新北中信特攻完成簽約，卻又透過經紀人出面反駁謠言的世新黑人球員阿巴西，如今終於獲得「正名」，正式宣布以選秀首輪指名身分加盟新北中信特攻，接下來就看曾入選中華男籃參加亞洲盃男籃資格賽的他，是否能在T1聯盟打出應有的身價或身手！

以下是新北中信特攻的新聞稿內容，『新北中信特攻籃球隊今天(26日)正式宣布，簽下選秀首輪指名的超級新人阿巴西，「世新黑豹」將帶著他不可限量的天賦及驚人爆發力，成為中信特攻打造新黃金世代的核彈頭！

儘管高中才接受正規訓練，球齡並不長，但阿巴西在UBA大專籃球聯賽大殺四方，讓各界對他未來發展充滿無限期待，而他在亞洲盃資格賽對中國大陸的驚天補灌，一舉登上FIBA五大好球榜首，讓世界看到阿巴西極為優異的天份條件，也灌出他更巨大的雄心野望。

「我很期待快點跟隊友一起上場，和聯盟各隊的頂尖球星對抗！」阿巴西經過亞洲盃資格賽洗禮，親眼見證世界強權的能耐，更激起他繼續挑戰更高層級的鬥志。不過進入T1是另一個全新強度的職業舞台，想要證明自己不能只靠勁爆體能，「你強壯，別人也很強壯，在大學可以靠爆發力打球，但上了職業就要更注意細節，投入更多努力才能把先天素質展現出來。」

中信特攻總教練李逸驊直言，阿巴西的身體素質和機動性，在聯盟排名絕對是數一數二，「球隊對他評價定在很高的水準，經過磨練強化單打技巧，並提升投籃穩定度，我認為阿巴西會繼續快速進化。」

李逸驊教練補充，阿巴西的傳球視野比預期更加寬廣，因此除了原有的2、3號位的基礎外，未來也規劃讓阿巴西精進控球方面的技巧，「如果他培養出後場組織能力，未來不管對球隊整體高度提升，以及他個人規劃要挑戰更高殿堂，都相當有利。」

來自塞內加爾的阿巴西家中一共8個孩子，其中5個弟弟都跟著他打籃球，身為大哥的阿巴西也期許自己闖出一條籃球路，能成為弟弟們的最佳榜樣，「我先走在前面站上職業舞台，以後弟弟們有什麼問題就可以問我，希望他們都能堅持往籃球的目標前進！」

而身在一個大家庭裡，阿巴西喜歡的特攻角色也很「Family」，「我最喜歡超人特攻隊，全家人都有超能力一起團結守護世界。」他也透露，最喜歡的角色就是腳程飛快的巴小飛（Dash Parr），期許加入中信特攻後能成為球隊的利刃，在T1聯盟跑出籃球新篇章。』