因曾在群組放話要在機師餐加料，遭公司免職的前長榮空服員郭芷嫣，相關新聞被轉至PTT八卦板後，有網友留言「好想跟紫煙瘋狂做菜，揉兩顆大饅頭吃」，郭認為是用諧音影射、侮辱憤而提告，士林地檢署日前偵結，認為留言「只是單純表達性衝動」，不構成公然侮辱，給予孫姓女網友不起訴處分。

郭姓空服員在2019年曾服務1名200公斤的外籍乘客，要她幫忙脫褲子、擦屁股，此事引發軒然大波，後來郭在同年6月的長榮罷工時挺身而出，在聊天群組中，直言要在機師餐內加料、「電爆」罷工落跑的人，事後遭長榮以「影響飛安」為由，記兩大過免職，郭不服申請裁決，但後來被駁回，種種事件都讓郭躍上媒體版面。

郭提告指出，相關新聞後來被轉到PTT八卦板，有1網友卻留言「好想跟紫煙瘋狂做菜，揉兩顆大饅頭吃。」她認為充滿惡意性暗示，涉及公然侮辱，警方受理後透過IP追查，找出持有者是孫姓女子，將她依法送辦。

孫女開庭時，表示自己非留言者，她的丈夫有該帳戶的密碼，應該是老公留下的，檢方認為，不管留言者是何人，該段文字只是「單純表達性衝動」，並不夠成公然侮辱，偵結後予以孫女不起訴處分。