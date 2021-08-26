衛生福利部去（2020）年公告徵求高端疫苗臨床實驗受試者時，曾明確備註5類人不建議參加，現有專家質疑，高端開打這5類人並未被排除，且說明中也沒有特別註明。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，做臨床試驗時，為將控制將風險降到最低，實驗才能夠正確，因此會有排除對象，「不會去醫院裡找身體不好的做實驗」。

今（26）日於疫情記者會時，有媒體問及，有專家質疑高端當初在臨床試驗時，排除5類對象，包括包括病情控制不穩的慢性病患、免疫功能低下或免疫系統疾病者、一個月內曾接受重大手術、癌症正在療程中或即將接受治療者，及嘗試受孕、懷孕或餵母乳的女性，但現在施打後這5類人卻未被排除？

對此，陳時中回應，有關被排除的對象，我想是不同類的專家，相對是在做臨床試驗的專家都明白，在做人體實驗的時候，有些對象是被排除掉，基本上就是疫苗本身在做臨床試驗，將控制的風險降到最低，實驗才能夠正確。

陳時中說，所以在做臨床實驗，才會有排除的對象，不會去醫院裡找身體不好的，這都會增加疫苗的變數，這些在國際上都有規則可依循，待這些比較健康的人做完一定的比例，就可以開放給更多人來打，持續觀察安全性及有效性。

另外，有媒體問高端疫苗有5類人在試驗時就被排除，之後是否有考慮在接種單上加註5對象接種時，要多加諮詢？陳時中表示，我們在說明上，一部分的疫苗臨床試驗裡，都會有一些排除的對象，但跟醫師諮詢的對象可能又更廣，所以大家覺得自己有些慢性病、不穩定，或是有些免疫不足的情況，都需要跟醫生做諮詢。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。