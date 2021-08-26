北台南家扶26日邀請其中11位學子分享座談，有人說「未來希望賺大錢，讓家人過好日子」、「以後要考公職」、「未來想當籃球國手」等。（張毓翎攝）

北台南家扶中心今天贈送「永保安康」車票給每位學子。（張毓翎攝）

北台南家扶兒謝幸穎今年考上清華大學原子科學院學士班，出身單親家庭，看著媽媽健康欠佳，仍咬牙硬撐當居服員，拉拔她和妹妹長大，心中充滿不捨，所以拚命苦讀，還好有家扶適時給予幫忙，讓她能運用獎助學金，補習及買講義、評量等。她說，感謝助學人多年來協助，期待未來有機會也能回饋社會。

來自低收入戶單親家庭的謝幸穎，從小因父母離異，她與妹妹跟著媽媽一起生活，姊妹倆都非常懂事，放學後輪流幫媽媽分擔家事，今年謝幸穎如願考上清華大學，她分享，考前的這段準備期，除了上課勤做筆記，課外參考書也不能少，最重要的是善用升學制度，找出自己的優勢。

此外，她也特別感謝一路上協助減輕媽媽負擔的助學人。她說，不能只是靠別人給予幫助，自己也要努力，為了不辜負別人對她的期待，自己得更加努力讀書，會有今天的成就，不只因為她自己，還有身邊許多人對她的支持，這筆助學金可能不多，但長年累積下來，對她的幫助是無法衡量的。

北台南家扶中心自民國79年開始推動助學希望工程計畫，已幫助逾5萬人次的貧困學子升學，今年參加大學學測的家扶學子，共有69位考上大學，有26名上國立大學，等指考放榜後，數目應會再上升。

北台南家扶26日邀請其中11位學子分享座談，有人說「未來希望賺大錢，讓家人過好日子」；也有人說「以後要考公職」、「未來想當籃球國手」等。今年110學年第1學期北台南將發出711萬元助學金，共計可讓900餘位學子受惠。