台灣三星電子Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G旗艦手機今（26）日起正式在台開放預購，同日宣布推出「星機免費試用」及「Samsung Care+線上擴大服務」兩項計畫，開啟「服務」新戰局。

三星指出，透過「星機免費試用計畫」，消費者不但能於Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G摺疊手機上市前搶先試用，更可體驗智慧手錶Galaxy Watch4 Classic及真無線藍牙耳機Galaxy Buds2完整生態圈。此外，凡於Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G預購期間參與「星機免費試用計畫」且完成預購之消費者，可再享NT$2000購機折扣及限量取機乘車優惠。而行動裝置保險「Samsung Care+」服務優化再升級，即日起開放線上投保，只需於指定頁面網路投保專區完成相關程序，便可享受三星全方位保障。透過「星機免費試用計畫」售前體驗與「Samsung Care+」售後線上投保，即刻體驗三星以客戶需求出發的完整服務。

三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示：星機免費試用計畫以及Samsung Care+為台灣三星重點投資的兩大項目，目的是在透過涵蓋銷售前、後的完整服務，創造消費者滿意度。去年針對Galaxy Note20系列推出的免費體驗服務，創下超過九成的消費者好評；而Samsung Care+自推出以來，於三星智慧館銷售量有近15%搭售率的成績。相信今年透過Galaxy Z系列結合Galaxy生態圈的體驗，以及Samsung Care+的線上擴大服務，將助攻摺疊手機系列寫下預購佳績，並進一步提升服務口碑。

星機免費試用計畫自8月28日起至11月27日止分梯次進行，即日起採網路預約報名，消費者只需至官網預約登記，確認報名成功後至指定門市完成文件簽署與繳交押金，便能帶回包括最新旗艦機 Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G、智慧手錶Galaxy Watch4 Classic以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds2的「玩星探索箱」（Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3 體驗組押金各是NT$15000、NT$20000），消費者可透過「玩星探索箱」內附探索情境卡體驗三星生態圈產品的各項功能，可體驗五日（租借日起算）；體驗結束後，至門市完成「玩星探索箱」歸還，便有機會獲得體驗贈禮與購機優惠（逾期未還將沒收押金，並通知後未還視同購買，將會以當初授權之信用卡扣款；歸還時若以損壞，也須以產品官網售價全額賠償）。

Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G、智慧手錶Galaxy Watch4 Classic以及真無線藍牙耳機Galaxy Buds2的「玩星探索箱」。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

而若是在體驗後想要入手新機，於8月28日至9月5日預購期間參與試用且完成預購的消費者，除享Galaxy Z系列NT$2000購機優惠，再送限量Uber專屬折扣碼，供消費者於取機前往門市時使用。預購期間共2梯次，每梯次開放120組名額。

隨著現代人對智慧型裝置依賴加深，亦提高裝置意外風險。台灣三星了解消費者心聲，將去年推出的行動裝置保險「Samsung Care+」再升級，即日起開放自購買日起14天內可於三星Samsung Care+網路投保專區或掃描手機盒內Samsung Care+ QR code，申辦服務更方便，可再享網路優惠價！

凡於全台購買Galaxy指定智慧型手機或平板，即可於三星智慧館或線上加購Samsung Care+服務，依據不同方案皆可獲得如竊盜險、意外損害、延長保固，每年理賠最高3次等產品保障，及獨家專屬服務於繳滿18個月保費後無條件免費更換電池乙次等貼心服務。

先前也有品牌推出過手機免費試用的計畫，不過是以手機全額費用作為押金，門檻較高。而三星針對Galaxy Z Fold3以及Galaxy Z Flip3，再加上Galaxy Buds2跟Galaxy Watch4 Classic的體驗組，押金對比實際售價來說相對低廉，有望吸引更多消費者進行體驗，可以看出三星所言是「重點投資的兩大項目」的說法不假。可以很明顯看出三星在今年計畫大力衝刺可折疊螢幕手機銷售的企圖心。