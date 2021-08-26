中共財經官媒今天發表長篇報導指出，中共杭州市委書記周江勇及其家族共同建立起龐大的商業版圖。其中，他的弟弟周健勇的事業合資對象，即包括阿里巴巴集團旗下的螞蟻集團。

隸屬人民日報的中國經濟週刊，今天針對周江勇及其家族建立的商業版圖，發表長篇報導，詳細揭露周江勇夫妻，以及周健勇、親族周文勇的政商關係，以及藉此發跡的過程。但截至發稿，阿里巴巴及螞蟻方面並未對這篇報導作出回應。

報導指出，周健勇擁有上海理工大學管理學院副教授的身分，但事實上更像一名商人。因為他擁有寧波永潤等四家企業的股權，且涉足多個商業。其中最受關注的是地鐵支付和大數據業務。

其中，周健勇2017年主導創立了「優城聯合信息技術發展有限公司」，標榜「地鐵互聯網+、行業信息化、地鐵新經濟」三大業務領域，且成為阿里巴巴、騰訊、銀聯等中國網路、金融巨頭的戰略合作及技術合作夥伴。

而引人注意的是，2019年3月，由螞蟻集團100%全資持股的「上海雲鑫創業投資有限公司」，決定對優城聯合入股，成為第2大股東，持股比重達14.28%。

根據報導，優城聯合近年來陸續將業務拓展到寧波、溫州、徐州三地。2019年11月，又投資創立了「杭鐵優城（浙江）科技有限公司，持股比重達55%，杭州地鐵集團31.5%，而前述的上海雲鑫創投則持股13.5%成為第3大股東。此時，周江勇已擔任杭州市委書記1年多。

報導指出，周江勇冢族的政商關係網，隨著7月間親族周文勇被拘留調查而瓦解。知情人士，相關部門此後找上周江勇，希望他主動說出自己的錯誤，周江勇沉默了一陣，後來就被帶走。隨後，周健勇也在山東被捕，聲勢浩大的清理政商關係專項行動，便在杭州拉開帷幕。

報導指出，周文勇是周健勇的重要生意合作伙伴，共參股、控股多達13家周文勇的企業。這些企業遍及機電、能源、石油化工、汽車銷售、投資、擔保、管理諮詢等領域，主要集中在寧波鄞州區和海曙區。而寧波則是周江勇在中共官場發跡之處。

至於周江勇的妻子，則是寧波一家農商銀行的監事長兼黨委副書記。銀行內部人士表示，周妻在銀行裡只是掛職而已，每年卻可領取人民幣數千萬元，銀行內部職工一直在聯名舉報，已經持續很久，「舉報信就像雪花片一樣」。

2020年10月中旬，中央第四巡視組進駐浙江，這家銀行員工又再次實名舉報周妻。這名內部人士指出，周妻遭人舉報，周江勇是知情的。

報導指出，周江勇家族的商業版圖，主要是追隨周江勇的仕途足跡而建立。（編輯：沈朋達）1100826