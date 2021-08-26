高端疫苗開打3天就出現4人接種後死亡的憾事，外界擔憂是否為特定批號的疫苗出問題，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，4人是分屬3個不同的批號，至於批號為何，他表示「沒有必要公布」。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨（25日）新增18件高端疫苗接種後不良事件，其中包含15例非嚴重不良事件，以及3例死亡，也就是昨天在記者會上已報告過的個案。目前4名死亡個案中，有1例陸姓作家已經解剖完畢，另外3例正等待司法相驗並調查家屬解剖的意願。

已完成解剖的1例為陸姓作家，死因為主動脈剝離合併心包填塞。醫療應變組副組長羅一鈞說明，主動脈剝離合併心包填塞主動脈根出現剝離破裂，因為離心包膜很近，破裂進心包膜，導致心包膜填塞，血壓會急速降低導致休克，因主動脈剝離合併心因性休克而過世。陳時中強調，這是解剖的結果，還是要由法醫來做死因判定。

至於昨指揮中心公布其中一名死亡個案，初步診斷為主動脈剝離，對此陳時中說明，此案尚未解剖，僅是臨床診斷，還需要進一步解析。