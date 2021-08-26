大學指考明年起改為分科測驗，原本訂為每科滿分45級分引起批評，大學招聯會今(26)日宣布，將調整為每科60級分，並增加分發入學同分參酌比序項目。分科測驗考試科目為考數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會7科。

大學招聯會執行秘書王文俊表示，分發入學管道只以各校系採計的分科測驗成績為單一標準，沒有後續的甄試。

王文俊並指出，為避免醫牙、師培與公費生等人力管控系組發生同分情況而無法增額，大學招聯會因此請大學考試入學分發委員會依107到109學年度考生所填志願序，將成績轉換為45、60、75三種級分模擬分發，最後確認60級分降低同分增額情況更有效，因此常委會決議改採60級分。

大學招聯會提到，未來也將提供108至110學年度考試分發入學管道成績，並改以60級分制換算後，各採計科目組合的各級分人數比例、各校系的最低錄取級分數等資料，協助高中端更有效輔導學生選填志願。