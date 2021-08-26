花蓮鶴岡國小秀姑巒阿美族實驗小學學生，循部落阿美族傳統儀式，送禮給永豐國小。（羅亦晽攝）

花蓮永豐國小師生2年前結合當地的吉拉米代部落耆老之力，利用茅草、樹幹及黃藤，在校內打造阿美族聚會所、廚房等2棟傳統屋。（羅亦晽攝）

花蓮永豐國小、吉拉米代部落及志工們，利用泥土在校內搭建阿美族集會所，未來將作為學生的學習場域之一。（羅亦晽攝）

花蓮永豐國小校內呈現當地吉拉米代部落傳統屋，走入校園，彷彿步入傳統部落。（羅亦晽攝）

永豐國小位在花蓮最南端的富里鄉，2年前因與當地吉拉米代部落齊力打造的2棟阿美族傳統屋，獲教育部原住民重點學校新校園運動全國第一大獎，校方利用其獎金，與族人在近2年的籌備下，轉型成「吉拉米代阿美族實驗小學」，是繼豐濱國小及鶴崗國小後的全台第3所阿美族實驗小學。

永豐國小全校僅25名學生，8成是阿美族，師生2年前結合吉拉米代部落耆老之力，利用茅草、樹幹及黃藤，在校內打造阿美族聚會所、廚房等2棟傳統屋，一舉獲獎成為全國之最，抱得500萬元獎金。

永豐國小利用獎金，與吉拉米代部落及志工們，利用泥土在校內搭建阿美族集會所與廁所，並透過近2年的田野調查，蒐集部落傳統文化、歲時祭儀及山川地景等資料，研擬出8大主題、16門課程，融入教學時數，一步一腳印地轉型成「吉拉米代阿美族實驗小學」。

今天舉辦揭牌典禮，原住民族委員會副主委林碧霞（Afas·Falah）、吉拉米代部落頭目陳金福、立法委員鄭天財、縣議員黃鈴蘭等人均到場參與，鄰近的豐濱國小阿美族聖山Cilangasan實驗學校、鶴岡國小秀姑巒阿美族實驗小學也依照當地部落禮儀，送禮祝賀永豐國小。

永豐國小校長伍玉成感謝部落族人及志工們的無償付出，及造屋團隊以阿美族主食之一的芋頭葉形狀來設計阿美族集會所的創意發想，讓校內阿美族傳統屋再度成為亮點。身為阿美族的他笑說，自己因過去的教育制度，不會說族語，不樂見傳統文化消逝，經與老師們討論，將學校轉型成阿美族實驗小學，賦予傳統屋教育意義，讓孩童習得耆老傳統智慧，傳承文化。

林碧霞笑稱豐濱、鶴岡與永豐國小等3校為「山海聯盟實驗學校」，儘管都是阿美族實驗小學，不過每校均尊重在地文化，以不同模式建立起最「原」汁「原」味學習場域，讓孩子更加了解自己的家鄉。

永豐國小教文化課程的老師高岳霖（Ulaw）表示，轉型成實驗學校主要目的是希望學童能在自然場域裡學習部落傳統文化，同時文化課程也能傳授地深入，希望能藉此提醒孩子不要忘記自己的身份及家鄉。