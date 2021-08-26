日前新北市籍「順發886」漁船走私、害154隻名貓安樂死引發全台關注，走私主嫌犯張芳溢遭高雄地檢署起底，曾是海巡署北部地區機動海巡隊擔任三組隊員，在職期間涉及侵吞私菸18箱被依貪污罪起訴，最後獲判無罪，此次涉及走私猫已遭檢方聲押獲准。

「順發886號」漁船8月14日自基隆八斗子漁港出海，19日於台南安平外海9浬處攔下，押回高雄港，在船艙密室內搜出154隻緬因貓、英國短毛貓、布偶貓、俄羅斯藍貓等名貴品種猫，價值超過600萬元，154隻貓22日依法安樂死銷毀，引爆全台網友怒火，更讓總統蔡英文發文表達關切。

雄檢22日傳喚船長林煜程到案複訊，林男強調自己只是開船，為了賺一天3千元的工錢，才會接受張芳溢的指示，林男最後以6萬元交保。

雄檢根據林男供詞和相關事證，循線鎖定張芳溢和郭閔豪2人涉有重嫌，24日持拘票到鳳山某透天厝順利逮捕2人。

檢方查出，張芳溢負責接單，與大陸業者洽談走私事宜。郭閔豪負責改造船艙，再由郭出面和寵物業者洽談如何裝猫、送猫細節。

檢方發現，張芳溢曾是海巡署北部地區機動海巡隊擔任三組隊員，2005年曾涉及時侵吞私菸18箱案被依貪污罪起訴，但案件纏訟4年後更二審判他判無罪。張2018年離職後，疑似藉著自己本身過去的臨檢專長，進而從事走私牟取不法利益。

檢方根據兩人的對話紀錄，認定他們可能涉及多起寵物走私案，複訊後聲押獲准。