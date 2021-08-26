直播》新北清零破功＋1，侯友宜最新說明。

新北今天新增1例確診，新北市市長侯友宜今日於疫情記者會上宣布，新北將推出新北加倍券，可以把500換1千、1千換2千，甚至最高可以5千換1萬，每種券種都有限定份數，詳細的加碼細節將於日後再宣布。

中央公布五倍券相關細節，新北市長侯友宜26日表示，配合中央，新北將推出「新北加倍券」，共有500換1000、1000換2000與5000換1萬，最小面額50元，讓婆媽可以到市場買菜或小吃，「加倍送、加好用、加便利」，全力衝刺庶民經濟。

面對中央五倍券政策，新北市市長侯友宜26日宣布新北將加碼推出新北五倍券。（新北市府提供）

侯友宜說，500換1000共計有20萬份、1000換2000有10萬份，而5000換1萬則有1萬份，總計31萬份，最小面額50元，小面額很好用，可以買菜、買小吃，可補足不找零的問題。

侯友宜說，規畫市場、夜市、旅館、觀光工廠與小型商業相關活動，還有相關抽獎方式，會再跟市民朋友報告，希望加趕快來用，讓經濟快速復甦。

侯友宜於今日的防疫記者會上說，新增1例確診，為居家檢疫陰轉陽，位於新莊，截至25日為止，居家隔離列管數為658人，有247人解隔離，今日案例為19日至25日居隔，產生症狀後採檢確診，因此此案無接觸者，疫情仍穩定控制中。

侯友宜表示，面對Delta變種病毒來勢洶洶，他提出強化防疫旅館防護、確保檢測及增加醫療量能、疫苗全面催貨、學校施打規畫與境外生入校前免費PCR等五項措施。