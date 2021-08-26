劉姓大學生公布假房東的詐騙話術。（謝志忠服務處提供／王文吉台中傳真）

劉姓大學生公布假房東的詐騙話術。（謝志忠服務處提供／王文吉台中傳真）

假房東於591租屋網刊登的物件。（謝志忠服務處提供／王文吉台中傳真）

中市議員謝志忠等人揭露近2個月以來，台中市警察局接獲的591租屋網詐騙案多達12件。。（謝志忠服務處提供／王文吉台中傳真）

台中劉姓大學生因就讀北部大學，日前透過591租屋網要與同學合租房子，房東以物件搶手為由，要求先匯25000元押金，學生匯款後，房東隨即失聯。台中市議員謝志忠等人接獲被害人陳情，26日開記者會揭露近2個月以來，台中市警察局接獲的591租屋網詐騙案多達12件。

劉姓大二學生因就讀台北的大學，他和另2名同學想在學校附近合租房子，本月10日透過591租屋網相中其中一間房子，並透過房東所留的line及電話連絡，但電話有通沒人接，劉同學等人透過line和房東連絡。

劉姓學生表示，房東「菲菲」稱該物件還有人要租，她比較中意他們這一組，希望先匯款1個月押金25000元，再安排優先看屋。劉姓學生匯款並相約8月13日看房，但3人北上後，房東卻屢以出差及孩子生病為由避不見面。

劉姓學生說，他們要求退押金，房東起先答應會退款，卻於8月15日退出line群組，電話也連絡不上，他們才驚覺被騙，趕緊報警。之後致電給591租屋網，客服人員強調只是刊登物件的網路平台，並沒有參與實際交易過程，建議他們透過其他法律途徑，維護自身權益。

劉姓學生轉而向台中市議員參選人林義偉及台中市議員謝志忠、張玉嬿等人陳情，並開記者會揭露假房東詐騙手法。

謝志忠表示，今年6月至8月，台中市警察局接獲至少接獲12件591租屋網詐騙案，受騙總金額超過20萬，被害人全部都是年輕人或學生；由於假房東無真實姓名及住址，顯示是系統化的詐騙集團，要求政府落實管理，別讓租屋平台淪為詐騙溫床。