雲端軟體新創公司Snowflake上季虧損超出預期，但營收大幅成長1倍多，且全年展望意外強勁，周三盤後股價大漲4%，報295美元。

Snowflake公布第二財季（截至7月31日）營收年增104%，為2.72億美元，優於市場預期的2.57億美元。

第二財季產品營收年增103%，為2.546億美元，超出市場預期的2.4億美元。專業服務與其他事業營收為1757.5萬美元。

淨損1.9億美元，較去年同期虧損7763.4萬美元顯著擴大。

每股虧損64美分，遠超出市場預估的每股虧損15美分。

該公司預估第三財季產品營收介於2.8億～2.85億美元，較前一年同期成長89%～92%，並預估本財年產品營收介於10.6億～10.7億美元，較前一年同期成長91%～93%，優於華爾街預估的10.4億美元。

Snowflake去年9月在紐約證交所上市，成為軟體業規模最大的IPO。該公司被譽為軟體業最狂獨角獸，吸引力之大連向來對科技業冷感的股神巴菲特都忍不住入股，其波克夏·海瑟威控股公司在Snowflake上市前買進2.5億美元股票，且同意透過次級交易額外收購400萬股Snowflake股票。