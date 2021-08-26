五倍券確定10月初上路，經濟部加碼推出「好食券」，只要數位五倍券先綁定，然後參加八大券平台抽籤，名額共有400萬份，中獎率17％。抽到好食券民眾，只要先在餐飲、糕餅、夜市攤商消費500元，下期帳單就會回補500元到個人戶頭，等於五倍券5000元變5500元。

經濟部表示，原先規劃給好食券預算是10億元，但台塑集團捐款10億元，協助中小企業紓困加速振興，因此從原定發放200萬份增加到400萬份。

受疫情影響，全國中小型店家及營收明顯下滑，其中以餐飲業受影響最大，而夜市小店家糕餅伴手禮業者，也因遊客減少，受創嚴重。因此經濟部規劃推動500元「好食券」加碼振興措施。

經濟部表示，只要數位券開放後先上去綁定，然後在行政院提供的八大票券平台勾選參加「好食券」抽籤，只要抽中，即可獲得加碼500元。

屆時中獎民眾拿數位五倍券，在餐飲、糕餅店家、夜市、市場等小微店家、攤商消費500元，政府就會在民眾信用卡、電子票證、行動支付下期帳單回補500元，等於五倍券5000元變成5500元。估計有15萬家餐飲業、上萬家糕餅店、數萬家夜市攤商受惠。