行政院今日公布五倍券相關措施，但沒有百元面額恐不利小店家受惠。對此，資深媒體人趙少康表示，倘若當初聽他的建議普發現金，行政院長蘇貞昌不要一意孤行，根本不會到今天還有三倍券之亂2.0，讓失敗的政策重蹈覆轍。趙少康更點出，五倍券有幫不到中小攤商、增加成本、不環保、不夠即時和剝削人力的5個缺點。

趙少康今（26日）在臉書發文表示，首先，行政院正式公布五倍券規劃報告，就算早就有攤商、立委反映「200元面額太大又不找零，讓小商家很難受惠」，行政院仍然以「成本會增加」回覆，不願意改弦更張。

其次，趙少康指出，行政院的堅持啟人疑竇，如果沒辦法振興攤商生意，那這些「成本支出」又有什麼意義？更不用說，印刷五倍券的經費明明能做更多紓困振興，卻偏偏要拿來印製幫不到攤商的五倍券。

趙少康再者稱，印了大批五倍券，最後還要回收、處理垃圾，造成更多作業上困擾，也會帶來更多環境污染，行政院決定發放3張1000元、2張500元、5張200元，面額都很大，但攤商夜市大多需要100元面額，政策又不找零，這樣最後不是吸引大家都去大賣場消費嗎？

第四，趙少康直言，現在看起來，3張1000元很可能都被大賣場吸收，中小規模的攤商反而吃不到，振興應該要有周全布局，比如「20％給連鎖商店、30%給攤商」等，目前看起來卻全無規劃，連振興誰都不知道，難怪民眾會怒罵政府「住在雲端、不知民間疾苦」。

最後為了包裝這些五倍券，趙少康批，還要花費時間成本、動用監獄受刑人負責包裝，還把腦筋動到台電、中油員工上，得去監工，增加公務員負擔。

趙少康認為，與其讓政策不停髮夾彎，搞得天怒人怨，不如一開始就聽他提出的建議「排富普發現金」，倘若當初蘇貞昌不要一意孤行，根本不會到今天還有三倍券之亂2.0，讓失敗的政策重蹈覆轍！