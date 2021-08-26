詐騙集團承租台中新社民宿，假冒「大使館」詐騙旅居歐洲的大陸民眾。（東勢分局提供／王文吉台中傳真）

警方在台中新社民宿破獲詐騙集團，成員平均年齡不到30歲（東勢分局提供／王文吉台中傳真）

30歲王姓主嫌以Long Stay為由，選定台中新社一家民宿長住，暗中成立機房詐騙大陸民眾錢財。警方循線逮捕13名嫌犯，主嫌怨「錢還沒騙到手，有夠衰！」警方對此說法存疑，懷疑有集團操控，將進一步追查首腦，全案訊後依組織犯罪條例、詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

警方初步調查，涉案的詐騙集團為躲避警方查緝，以偽裝短期旅遊租客方式承租民宿，再將機房輾轉藏設其中。成員假冒公安單位，鎖定旅居歐洲地區的大陸民眾，先以假冒「大使館」名義，撥打電話給被害人，稱被害人個資外洩，遭人冒用申請行動電話，涉及不法。

被害人上當後，詐騙成員再將電話轉至二線詐欺機手，假冒「公安局」佯稱名下電話涉及不法；接著三線詐欺機手，假冒「檢察官」以法院執行命令凍結帳戶為由恫嚇被害人，要求監管被害人金融帳戶，並將其金流轉出。

據了解，被當成詐騙機房的民宿小有規模，王嫌在8月初簽約，選定6間房入住至9月4日，疑似招募不順利，10多名平均年齡不到30歲的成員，遲至8月17日才陸續入住，由王嫌進行教育訓練，他被捕時辯稱「錢都還沒騙到手，就被抓了，根本白忙一場，有夠衰！」

專案小組分別在民宿6間房內查獲手機27支、筆電1台、大陸電信卡8張、台哥大網卡2張、台哥大儲值卡2張、無線電2台及WIFI分享器等。

由於王姓主嫌沒有前科，也沒有詐騙相關背景，專案小組懷疑幕後有老手操控，正進一步深入追查中，相關人等訊後依組織犯罪條例、詐欺罪嫌解送台中地檢署偵辦。