新北市土城區溪頭路有處大安圳引水口，距今已有200多年的歷史，當地里長和耆老不捨童年記憶消逝，便與城鄉局、區公所合作，重新著手整治，今舉行開工儀式，預計今年10月底完工。（蔡雯如攝）

新北市土城區溪頭路有處大安圳引水口，距今已有200多年的歷史，當地里長和耆老不捨童年記憶消逝，便與城鄉局、區公所合作，重新著手整治，今舉行開工儀式，預計今年10月底完工。（蔡雯如攝）

新北市土城區溪頭路有處大安圳引水口，距今已有200多年的歷史，為清朝時期開鑿灌溉土城、板橋農田的重要水圳，一旁也保有早年設置給工人休憩的圳寮，但久未整理破敗不堪，當地里長和耆老不捨童年記憶消逝，便與城鄉局、區公所合作，重新著手整治，今舉行開工儀式，預計今年10月底完工，未來也將結合捷運媽祖田站，做地方觀光導覽規畫。

大安圳引水口位在土城擺接堡路及溪頭路上，位置隱密，但卻是土城的「生命活水」；土城祖田里長呂惠美表示，大安圳是1736年開鑿的水利渠道系統，水圳將大漢溪水導引至板橋、土城農地灌溉，大安圳所在的溪頭路早年是當地最繁華的街道，而引水口旁一處「海新宮」老廟祭祀著水仙星君與土地公，歷史跟水圳一樣悠久。

呂惠美說，原本想在去年就著手整治大安圳，但因圳寮是國有財產署管轄，經區公所、市府奔波協調後，終於獲得同意動工。市議員林銘仁、黃永昌、江怡臻、蘇泓欽等人今到場參與動工儀式，拿起刮刀在大安圳橋上補上水泥，象徵大安圳將重現風華。

江怡臻表示，大安圳是先人開土闢地的重要軌跡，具有無可取代的歷史意義，重現水圳風貌也是新北推動「生態城市」、「文化城市」的重要里程碑，如果沒有大安圳，就沒有現在土城、板橋地區的繁榮，很多人印象中的土城就是住宅區和工業區，但相信在大家一棒接一棒的推動下，土城人能夠找到更多屬於土城的在地認同。

城鄉局表示，社區規畫工程將分2階段完成，第一階段是將溝渠的側欄、大安圳橋，將邀請在地民眾拼貼馬賽克磁磚，製作大安圳歷史解說的看牌；第二階段則是會整修圳寮古厝，由於該古厝年久失修，恐有崩塌危險，已與國產署達成共識，將進行部分拆除，但仍會留下牆體，未來將收集在地歷史照片，在此對外展覽。

土城區公所表示，三鶯線媽祖田站將在大安圳遺址附近落成，未來社區營造完成後，將輔導在地，將遺址發展為歷史導覽景點，結合捷運站點規畫小旅行，既發揮觀光效益，也讓在地歷史能延續保存。