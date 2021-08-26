新冠肺炎疫情趨緩，雙北交通局為此合作推出「搭乘公車抽好禮，iPhone周周送給你」抽獎活動，鼓勵民眾多多搭乘公車，只要使用悠遊卡完成上下車刷卡1次，並於活動網站進行台北通會員資格確認，即可獲得1次抽獎機會，搭越多機會越多。

雙北公車運量在疫情期間下滑許多，最慘單日僅有30幾萬人搭，近期總算出現生機，北市交通局公共運輸科長張元榜指出，若以疫情爆發前一周（5月10日至16日）平日的公車運量126萬為基準，上周平日平均運量已回升至75萬人次，回升近6成。

為鼓勵民眾多搭公車，張元榜表示，市府將於8月24日至10月18日、8周內，推出專屬抽獎優惠，活動採周周抽方式，只要民眾即起於活動網站進行台北通會員資格確認，並輸入欲參加活動的悠遊卡號，活動期間只要完成1次上下卡刷車，即獲1次抽獎機會。

張進一步指出，本次活動獎品相當豐富，每周固定會抽出1台iPhone 12、30張限量精美悠遊卡儲值金1000元，以及50張限量精美悠遊卡儲值金1000元，意即每周都將有81名幸運兒獲得獎品，8周就有648人可受惠，中獎後交通局也會以簡訊、電話通知告知，有興趣的民眾可前往抽獎活動主頁查看相關資訊。