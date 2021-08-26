高雄市議員黃秋媖（前左三）26日在市議會舉行公聽會，商討橋頭科學園區內預定地的中崎有機農業專區，計畫遷移至燕巢吊雞林農場造林地的樹木處理方案。（黃秋媖提供／林瑞益高雄傳真）

有鑑於高雄市仁武產業園區內樹木被光頭移植，近期美術館區樹木被粗暴斷頭移除，皆招致環保人士批評，高雄市議員黃秋媖自今年三月以來即為2萬棵綠樹找新家活動，目前已有區公所、企業及各組織認養上萬棵小樹。

黃秋媖26日在市議會緊急舉行公聽會，商討橋頭科學園區預定地內的中崎有機農業專區，計畫遷移至燕巢吊雞林農場造林地的樹木處理方案。

黃秋媖期待建立一個因應公共工程受影響之綠植處理方式示範作法，融入城市新美學營造崗山之眼景觀新亮點，讓高雄成為一個友善綠植生態的城市。

黃秋媖說，燕巢吊雞林農場造林地位於中崎北邊約3公里處的燕巢台糖土地，未來面積53公頃的有機農業示範園區以「換地」形式，將中崎有機農業專區轉移陣地至此。

第一階段將開發38公頃，因此有超過2萬棵小樹面臨移植命運，其樹木直徑5至15公分者居多，樹型良好，樹種多達30種以上，有櫸木、樟樹、黃連木等，屬於非常容易移植存活的狀況，但相關移植過程也要特別注意切莫過度修剪、沒有土球及養根，以保護樹木的健康成長。

黃秋媖長期關心中崎有機農業專區的遷移問題，她督促科技部南科管理局保障中崎有機農場租期至2023年初，農委會也會補助高雄市農業局，在園區外成立有機農業示範專區，並打造成具科技及智慧化的有機農場。