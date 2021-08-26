【愛傳媒簡秀枝專欄】在文化自主性的反省浪聲中，台灣中生代建築師廖偉立的「雜木林美學」深受肯定，這是極少數執業建築師當中，深刻反省現代與地域文化關係，建構自我設計觀，同時呈現對台灣獨特狀態的思考，深受肯定。

廖偉立抱持極高的建築理想，聚焦在教堂、美術館、生態景觀橋樑等公共空間，把自然與人為相互混合，創造張力十足的美感經驗，有如台灣亂中有序的雜木林。

建築評論學者王增榮為此編著了《雜木林進路：廖偉立的建築》於八月出版，為執業建築師建立學術論述，成為典範。

廖偉立在東海大學建築研究所畢業後負笈美國南加大建築學院（Southern California Institute of Architecture ，SCI-ARC），成為具備基礎實務經驗的海歸派建築師。求學期間教授要求設計一個猶太博物館，在台灣已經執業多年的廖偉立，對猶太文化全然陌生，完全無法創作。

當時給了他很大的刺激與覺悟，唯有回到台灣熟悉土地，重新面對自然環境的理解並與常民生活方式的結合，才是他的建築未來。為此，他仔細研究觀察台灣的過去、現在與未來，為潛意識打造建築的真實狀態原來，了解到建築設計核心價值在於「地域性」與「在地化」。

廖偉立生活在浮動島國，文化、社會與生態，處處都充滿「雜木林」的多樣性、混雜性、衝突性與流動性，更是亞熱帶特有的環境與人文特色。他認為台灣建築不只需要在轉譯台灣的傳統性與地方性，也需以一個更開放思維回應時代新需求與新精神，才能真正進行國際互動與對話。

一種亞熱帶建築的思考，成為個人審美與建築觀：一種兼具技術性、藝術性與社會性的雜木林建築美學。

從教堂的興建，更見功力。台中救恩之光教會、台灣基督長老教會忠孝路教會、台灣基督長老教會礁溪教會等都是廖偉立的重要作品，他重新詮釋了教堂的意義與空間形式，打破教堂一直給人與世獨立、孤高疏離的不友善印象，如何讓教堂與周遭環境融合，又不失自己的個性，成為凝聚民眾共同記憶的標的。雜木林思維裡的教堂，成為民眾對話、連結情感的建築。

廖偉立對於南投九九峰下的毓繡美術館，運用中國庭園「一阻二引三通」的概念，創造複調的建築風格，凝聚了社區美學意識、緊密扣連居民日常，尤其建築表情，隨大自然變化，展現生命力。

而一波三折的國立臺灣藝術大學有章藝術博物館改建案，亦是廖偉立為打造與社區連結的博物館而設計，同時順應潮濕多雨的半戶外大棚架，引入北向漫射光的節能綠建築，在地面層留設表演藝術活動空間，落實返還空間給大地。

橋，之於廖偉立，彷彿埋藏了特別情感。北港糖廠鐵道綠廊、王功漁港景觀橋、天空之橋，都是他的力作。以糖鐵綠廊為例，該座橋樑，橫越城市的長形橋樑動線，不單發現了建築對街區串連的公共性，也突破橋樑作為動線穿梭的單一功能，加入許多人與人的相遇、互動空間，營造出濃濃人情味。廖偉立並設計了觀景台，讓民眾直視歷史斷面，在巨輪滾動向前的剎那中，共感城鎮的記憶。

糖鐵綠廊正是廖偉立佈局近十年的案子，他比喻該橋是城市的背椎，把它串連起來的同時，正是要找回街的感覺。希望透過縝密規劃下的創造，把人、環境與歷史，逐一重現。

「假如一個城市沒有歷史感，那幾乎什麼都消失，沒有歷史感，就沒有記憶。人如果沒有記憶，就跟機器人沒有兩樣。」廖偉立說。

過去、現在與未來都很重要，社會可以因為進步而改變，但是那些有質感的東西不會消失。他強調，建築是尋找關係的過程，跟基地、環境互動之外，人也需要互相刺激，甚至反省。

身為有守有為的台灣中生代建築師，他面對的，不只是技術性問題，還要同時考慮藝術性、生活性與社會性，是「真善美」的定律之外，再加「樂」，也就是對社會與環境，有一個健康的回應。

台灣常民生活生猛蓬勃，海洋島國中，靈活的位置與高度，對抗國際式樣的力量，足以轉成一種優勢，廖偉立勇於把台灣的無限可能性，落實在他的建築生活、生命與信仰之中。

雜木林中進路，頂天立地，勇往直前。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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