【愛傳媒陳念初專欄】最近最紅的一部影視作品，就是曹瑞原導演率領拍攝班底繼一把青之後的另一部電視劇《斯卡羅》了。

電視劇《斯卡羅》原本劇名《魁儡花》，是小說家陳耀昌的作品改編，電視劇一開始的序幕就說，『本片取材自真實歷史事件，為使故事內容更具戲劇性與張力，對部分人物及事件進行改編，內容與稱謂亦還原當時時代樣貌，無不敬與冒犯之意。』

過去課堂上分享過這個預告，這是歷史事件真實與虛構的混合敘事，說它歷史劇不像，比較像大河劇，從人物與事件說起，帶領觀眾感受那個年代發生的事，時空想像原型角色的矛盾與衝突。

那個虛構的女主蝶妹返鄉之路，與真實人物廈門領事李仙得在琅嶠的和平與戰爭，由小說改編編劇創意，透過「羅妹號事件」建構出來影視的第一次靜態文本，但自從電視劇上映後，第二次的動態文本就已經產生，從閱聽人接收分析與傳播效應上來看，二次動態文本的創作，已經交給了觀眾，影視美學加上接收美學，才是電視劇斯卡龍的全貌。

導演製作團隊將首次的影像文本呈現之後，接下來，斯卡羅就不完全是導演的作品，既然有史實的故事，它就已經是台灣的一部分，觀眾及評論者會長出很多的劇情與觀點，成為斯卡羅另一種後設文本，二次動態文本新的樣貌，沒有對錯，卻充滿教育多元省思。

自從有了社群媒體後，也從微電影的其中一種脈絡，觀眾自發性的文本誕生之後，影視就不再是單純單向的影視，影視會長出腳，走在人民生活裡，成為第二種動態多變的文本，多元又多義。

最近，很多人都在談斯卡羅所建構出來的文化史觀，是否讓很多史實及歷史人物，偏離了時空角色與文化視角，從傳播閱聽人角度而言，這些二次動態文本的模樣，其實，就是史實事件文本的常態，不管是《賽德克巴萊》或是《斯卡羅》，影視文本需要一個視角，與史實溝通沒有見證人，但需要一群詮釋觀眾，詮釋者才是這部斯卡龍戲劇最值得喝采的角色，愈多人參與，它就會愈接近真實。

對於斯卡羅所建構出來的文化史觀，也許官方出了資源，就認為置入了文化政治元素，其實，大可不必如此認定，回到二次動態文本的概念，史實還是在觀眾與詮釋者的手上，只不過，了解史實的人，並不見得可以有機會將文史真實反應出來，透過斯卡羅的傳播效應，也許，才讓我們碰觸了那從未被關注的歷史篇章。

看完劇可以去看小說作者陳耀昌的臉書及文章，可以網路搜尋斯卡羅及羅妹號的文史故事及解說，更可以看看每一個政治或非政治人物分享的觀點，它就像彈幕文化一樣，一面看劇，一面成為我們多元接收訊息的來源。

教改及課綱都在朝素養這件事前進，我們台灣在影視文化素養上，也應該有新的教育思維。過去，有多少影視影片，可以幫助學生建立文化素養，看起來並不多，影視是最佳說故事的結構與敘事溝通，鼓勵更多影視作品都來不及了，請珍惜難得企劃的大河劇，在台灣，它真的少見，應該愈多愈好。

許多人可能會問，斯卡羅文化史觀會不會影響學生的文化認知，關鍵在於陪同觀看的老師，如何詮釋這部一開始就說是改編的作品，老師是否進行文史理解，補強了各種時空背景及人物角色的爭議與還原事件始末，這就是二次動態文本，不是導演與編劇能做到的事，更多人應該補位參與。

老師如果只放影片給學生看，讓學生自己認知史實，教育的素養，就更難達成了。在台灣，文本多義，相互主觀，任何人觀看斯卡羅，都想想這個態度，能夠詮釋文本的人愈來愈多，我們才能看到史實全貌。影視歸影視，政治歸政治，教育歸教育，文化歸文化，混了味，加了料，就一點都不美。

政府出了錢給了資源在文化故事裡，就變成了文化的一環，政治在文化裡總邀不了功，那就不要多說為妙，讓它回到影視文本，至於二次動態文本裡，那是觀眾的場域，誰都不是霸權。

我是陳念初，年輕時筆名蒔影，今天的蒔影（Ying）語錄：「斯卡羅，觀眾決定二次動態文本，史觀框架，嚴肅了！」

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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