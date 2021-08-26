捷運（MRT）是熱門大眾運輸系統，許多民眾都利用其通勤前往各處，最近有名穿著清涼的長髮正妹，在車廂內拉衣露半乳，原來她是「台灣第一AV女優」吳夢夢（Mon），老司機看完都快噴鼻血。

吳夢夢今（26日）在IG上傳一張養眼照，畫面中，她坐在捷運的座椅上，一頭深棕色的長直髮柔順動人，臉上薄施脂粉，一抹紅唇女人味十足，身穿藍灰色細肩帶洋裝，露出大面積的雪白肌膚，接著她更大膽，伸手直接把細肩帶扯下來，豐滿半球和事業線當場露出來，吳夢夢還指著胸口，表情非常嫵媚。

隨圖附上的文中，她大賣關子：「影片版已在趕工」，疑為工作拍攝捷運版的新作，讓許多粉絲眼睛一亮，紛紛留言：「超喜歡這種場景的影片」、「我想加入成為演員一份子」、「這場景很噴錢」、「期待你新作品」，當然也有不少人誇讚吳夢夢「好性感喔」、「好瘦喔」。值得注意的是，有網友擔心吳夢夢誤觸法律，憂心地提醒：「小心捷運提告！」她則淡定的回：「不會啦」。

吳夢夢近年爭議多，她不滿網友將需付費的成人影片無償放在LINE群組，去年提告網友違反《著作權法》，遭北檢認定只是分享連結未進行重製而不起訴。但吳夢夢又發現宜蘭某張男破解鎖碼三部影片，傳到一個63人群組內供人觀賞，涉嫌侵害智慧財產權，怒向法院提告。宜蘭地方法院審理後，認定張男未經取得同意就公開傳輸他人視聽著作，判處拘役40天。除此之外，吳夢夢也被一名人妻提告侵害配偶權，原來幾年前拍的素人3P片，男主角是一名已婚人夫，人妻不滿老公拋棄家庭與小三同居，還沉迷拍謎片，決定硬起來求償。