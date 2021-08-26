花蓮縣府爭取中央經費補助，即日起至年底，為家犬貓執行結紮絕育。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

農委會公布全國遊蕩犬隻數量，花蓮縣約有近6000隻，較去年減少近3成。花蓮縣政府表示，期望透過絕育，讓流浪犬數量逐年遞減，今年已向中央爭取4百多萬元經費，可結紮犬貓比去年多1000多隻，即日起至年底，免費進行犬貓三合一巡迴活動，呼籲飼主也應該確實負起責任，不棄養、不放養、登記絕育。

遊蕩犬主要包括無主的流浪犬與有人養但自由出入家戶未管理的放養犬。根據農委會調查，花蓮縣109年度在外遊蕩的犬隻數量約為5975隻，較107年減少2192隻。遊蕩犬出現在民眾的生活環境中這是一個複雜的常年社會性問題，對於觀光發展的花蓮縣是重大衝擊。。

縣府農業處長吳昆儒指出，考量犬隻的繁殖生理性，惟有透過絕育來尋求解決遊蕩犬問題，今年爭取中央經費補助413萬元，可結紮的犬貓比去年多1122隻，除與民間動物保護志工及團隊，進行無主遊蕩犬捕捉絕育，也呼籲民眾不餵食野外犬貓，讓公私協力合作，減少在外遊蕩犬數。

縣動植物防疫所長周黃得榮表示，目前正實施免費犬貓三合一巡迴活動，即日起至12月20日止，花蓮縣符合條件的飼主，儘速洽花蓮市高橋動物醫院、玉里鎮和平動物診所預約，或當地鄉鎮公所申請，安排地點後由動物醫院獸醫師擇期前往施行手術及注射疫苗。尚未辦理寵物登記及注射狂犬病疫苗者，也可一併完成植入晶片及注射狂犬病疫苗。