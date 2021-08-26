光寶科(2301)擴大車用電子產品線有成，今年車用產品營收可望突破百億元，隨著車載充電、智慧車燈、電動車充電樁及車用鏡頭等產品出貨放量，光寶科總經理邱森彬表示，希望2023年中，車用產品佔營收比重突破10%。

光寶科佈局車用產品多年，早期主力產品為車用LED照明及車用影音娛樂光碟機及無線車用充電，後來陸續跨入車用控制模組及車載鏡頭模組產品，現在產品已延伸至車內機構件、汽車電控系統(車載充電、DC to DC電源轉換器)、電動車壁掛式充電樁、智慧頭燈等。

前兩年全球車市不佳，致使車載鏡頭模組客戶訂單未如預期，亦讓光寶科車用鏡頭模組相關業務成長腳步受挫，經過一年多與客戶調整協商，雙方決定延續合作關係，為光寶科車載鏡頭模組業績注入新成長動能。

在智慧頭燈部分，由於LED智慧頭燈高熱，光寶科車燈產品也從第一代提供主板升級到第二代主板+散熱模組，未來將持續進階到第三代的半成品模組，隨著LED智慧頭燈在車廠的滲透率提升，邱森彬看好LED智慧頭燈產品將有很大的成長。

至於最夯的電動車部分，目前光寶科壁掛式充電樁已切入2家新創客戶，預計第3季開始量產，公司亦在評估與營運商合作，搶攻充電樁基礎建設商機。

隨著車用產品線擴大，光寶科今年車用產品營收可望突破百億元，邱森彬表示，公司目前進行的併購案與公司未來想做的車用領域有關，希望透過併購縮短學習期間，公司目標是2023年中，車用產品佔營收比重突破10%。