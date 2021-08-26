華電網(6163)今(26)日宣布，與國立虎尾科技大學合作，全方位落實及升級5G智慧校園應用場域實證環境，除建置5G專網設備，華電網更進一步偕同虎尾科大取得NCC的5G實驗與專網使用執照，成功打造台灣第一個5G智慧校園多元應用實證環境，加速虎尾科大在5G、AI等智慧應用的研發、技術專利布局與5G產學合作機會，創造多贏綜效。

華電網自校園骨幹網路更新開始，完成虎尾科大網路基礎建置，在合作期間提供多元網路顧問，並在系統、資安以及架構上提供專業整合服務，即時回饋並協助解決問題，滿足虎尾科大對5G信號的需求。不僅如期如質的交付專案內容，亦進一步提供測試平台，讓虎尾科大5G實驗團隊可以加快測試與驗證智慧製造與量測、智駕車次系統研發、虛實系統創新整合應用與智能物聯網技術應用、無人機與智慧農業、智慧自動化等研究的腳步，進而加速學生實驗成果發表、取得技術專利與增加產學合作的機會，對於未來台灣人才培育，無縫接軌就業市場，無疑是一大助益。

華電網董事長陳國章表示，做為台灣唯一一家有能力提供4G行動核心網路建置與維運服務的專業系統整合商，其實我們早在2019年就展開縝密的5G人才訓練計畫、建置5G實驗室，並與國內外重要5G原廠進行策略合作，擁有豐富的5G專網建置經驗與能力，這也是華電網能從眾多廠商中脫穎而出，成為虎尾科大建置5G智慧校園多元智慧應用環境重要夥伴的原因。

華電網的5G專網解決方案，整合ICT數位化、OT技術以及產業需求，從5G核心網路設備、5G基站、MEC、5G CPE、數據分析系統、智慧網管等基礎建設提供端到端的完整解決方案，並擁有專業技術團隊，可提供代建代維、全年無休的技術整合服務。