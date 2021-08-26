英國巴克萊銀行(Barclays)周四指出，將新投資300多億印度盧比(約4.03億美元)，用於擴張印度業務。
透過該新增的投資，巴克萊在印度的總投資金額將增至830億印度盧比(約11.17億美元)。
巴克萊表示，該投資將有助於巴克萊在印度的企業、投資銀行、和私人客戶的業務成長。
巴克萊亞太地區總裁兼印度執行長Jaideep Khanna表示，隨著經濟活動的加速，客戶對資本的需求也在增加。
巴克萊也在今年二月於印度西部的Gujarat邦開設了國際銀行業務部門。
英國巴克萊銀行(Barclays)周四指出，將新投資300多億印度盧比(約4.03億美元)，用於擴張印度業務。
透過該新增的投資，巴克萊在印度的總投資金額將增至830億印度盧比(約11.17億美元)。
巴克萊表示，該投資將有助於巴克萊在印度的企業、投資銀行、和私人客戶的業務成長。
巴克萊亞太地區總裁兼印度執行長Jaideep Khanna表示，隨著經濟活動的加速，客戶對資本的需求也在增加。
巴克萊也在今年二月於印度西部的Gujarat邦開設了國際銀行業務部門。
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