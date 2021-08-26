衛生福利部上月通過臺大雲林分院虎尾醫院興建案（原雲林分院虎尾院區二期工程）70 億元經費，近期將動工，預計2023年12月完工，將增加急性一般病床236床、精神急性一般病床100 床、加護病床等特殊病床252 床等，提升雲林海線急重症醫療資源。

雲林縣長張麗善表示，全縣目前有斗六、虎尾、北港 3個醫療次區域，平均每萬人口西醫師數斗六次區域是18.7人，虎尾次區域11.2人、北港次區域10人，為改善海線民眾就醫資源及兼顧大型醫院營運成本，爭取在虎尾鎮增建一個區域級綜合醫院，縮短海線民眾就醫時間。

台大雲林分院自接管署立雲林醫院改制為台大雲林分院已17年，虎尾院區第一期醫療大樓於2007年完工啟用，院方原本要擴充第2期工程，在雲林縣衛生局輔導下改為國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院虎尾醫院新設工程。

衛生局長曾春美表示，衛福部7月22日已核定新設臺大虎尾醫院70億元工程費，縣府團隊成功協助爭取不足的19.51億元工程款，並爭取全額補助 11.48 億醫療器材設備，所有軟硬體設備都到位。

臺大雲林分院虎尾醫院將新建地上10層、地下3層的醫療大樓、地上3層的綜合大樓、5層樓高的醫護宿舍。

曾春美說，縣府已請臺大虎尾醫院著手相關工程招標業務，目標在2023年 12月完工，預計增加588床病床，包括急性一般病床236 床、精神急性一般病床100床、加護病床等特殊病床252床等，讓鄉親不必再因為醫院床位不足轉院到外縣市。

縣議員林建鴻表示，台大雲醫的急重症中心在斗六院區，沿海鄉鎮急重症醫療資源匱乏，曾有民眾等2小時還找不到放心的醫院，他多次質詢縣府補助台大雲林分院擴建虎尾院區。

曾春美說，臺大雲林分院虎尾醫院將是區域級綜合醫院，將帶動醫事人力資源增加，降低縣民跨區就醫，並配合政府長照政策發展高齡照護提供特色醫療服務。